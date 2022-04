Brits parlementslid geschorst omdat hij porno keek in parlement

Een afgevaardigde van de Britse Conservatieve regeringspartij die in het parlement naar porno keek op zijn smartphone, is geschorst. De omstreden politicus is de 65-jarige Neil Parish. Het voormalige lid van het Europees Parlement heeft zichzelf gemeld na aantijgingen waarbij geen naam was genoemd.

Parish is niet meer welkom, in ieder geval zo lang het onderzoek loopt. Een aantal vrouwelijke parlementsleden had gezien hoe een collega tijdens een vergadering naar porno aan het kijken was. Aanvankelijk werd er geen naam genoemd. Uiteindelijk blijkt het om de 65-jarige Neil Parish te gaan.

Geschokte parlementsleden hadden meteen opgeroepen de bewuste afgevaardigde uit de fractie te gooien. Hij heeft zichzelf na de beschuldigingen gemeld bij de bevoegde commissie, aldus een woordvoerster van de conservatieve partij. Parish zou uit zijn parlementaire functie worden ontzet in afwachting van de uitkomst van het onderzoek.

‘Volstrekt onacceptabel’

De Conservatieve premier Boris Johnson zei onlangs dat het gedrag van het parlementslid ‘volstrekt onacceptabel’ is en een reden kan zijn voor ontslag. De Britse minister van Defensie Ben Wallace voegde er nog aan toe dat ‘op geen enkele werkvloer plaats is voor pornografie'. ,,We weten allemaal wat er gebeurt als je lange werktijden, drank en een drukkende omgeving combineert. Het is belangrijk dat we nadenken over manieren om de cultuur in het Lagerhuis te veranderen, zodat dit niet gebeurt.”

Het Britse parlement gaat al gebukt onder meerdere seksschandalen. Op 5 mei zijn er gemeentelijke en regionale verkiezingen. Parish zit sinds 2010 in het Lagerhuis voor het kiesdistrict Tiverton en Honiton in het graafschap Devon. Hij is voorzitter van de commissie milieubeheer en landbouw. Voordien was hij lid van het Europees Parlement.

