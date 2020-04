Brits stadje tijdens lockdown geteisterd door invasie van honderden wilde berggeiten

De bewoners van Llandudno mogen alleen naar buiten voor boodschappen, medische redenen of om een frisse neus te halen. Stuart: ,,Iedereen houdt zich daar netjes aan maar de geiten dus niet.” Nadat de dieren afgelopen weekend even weg bleven, keerden ze de afgelopen dagen toch weer massaal terug in het straatbeeld. ,,Ze teisteren ons enigszins en slapen op het kerkhof of in een park in het centrum.” De geiten wegjagen, heeft nog niet echt geholpen. ,,De natuur neemt onder deze bijzondere omstandigheden bezit van onze stad.”



Naar verluidt gaat het om een kudde van ruim tweehonderd Indische berggeiten die afstammen van twee exemplaren die in 1837 door Perzië werden geschonken aan koningin Victoria. De dieren met hun markante horens komen slechts zelden in bewoond gebied. De bewoners van Llandudno, die nog altijd in isolatie leven, laten de flink uit de kluiten gewassen dieren voorlopig in alle vrijheid hun gang gaan. Hoewel ze balen van geïnteresseerde dagjesmensen, zien ze ook de lol in van de invasie. ,,De komende tijd hoeven we waarschijnlijk ons gras niet meer te maaien of heggen te snoeien”, klinkt het optimistisch.