Brits stel vermoordde au pair om waanidee

Dutroux stuurt spijtbrief naar ouders slachtof­fers

13:50 De Belgische kindermoordenaar Marc Dutroux komt binnenkort met een brief aan de ouders van zijn slachtoffertjes waarin hij zijn spijt betuigt voor de door hem begane misdaden. Minder sterk punt: hij schrijft de brief niet zelf, maar laat dat over aan zijn advocaat Bruno Dayez.