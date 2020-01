Britse ambassadeur gearresteerd bij felle protesten in Teheran

Franse regering krabbelt terug: pensioen­leef­tijd toch niet naar 64

11 januari De Franse premier Edouard Philippe heeft zaterdag gezegd dat hij ‘bereid is om de meest omstreden maatregel in de pensioenhervorming van de regering in te trekken’. Het gaat om de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd naar 64 jaar. Philippe doet de concessie in een poging om een einde te maken aan de stakingen die al 38 dagen aan de gang zijn.