Britse Archie (12) mogelijk toch niet overleden door TikTok-challenge

De tiener zou de videoapp TikTok wel geopend hebben voor de fatale gebeurtenis, maar er zijn geen aanwijzingen dat hij ook daadwerkelijk deelnam aan de beruchte ‘blackout challenge’. Daarbij moeten deelnemers hun adem zo lang mogelijk inhouden tot ze flauwvallen.

Archie werd op 7 april thuis bewusteloos gevonden door zijn moeder. Het kind had een touw rond zijn nek. Volgens moeder Hollie Dance liep haar zoon ernstige hersenschade op doordat hij had deelgenomen aan de challenge, waarbij sommige mensen een touw of riem gebruiken om zichzelf te verstikken. De levensgevaarlijke challenge is vooral populair bij jongeren en kinderen. Al verschillende deelnemers kwamen zo om het leven.

Archie werd vier maanden lang behandeld in het Royal London-ziekenhuis. In juni verklaarden de artsen het kind hersendood en oordeelden ze dat de behandeling het best kon worden stopgezet. De ouders van de jongen waren het daar niet mee eens en beweerden dat hun zoon nog in leven was. Na een lange juridische strijd gaf het Britse hooggerechtshof de artsen uiteindelijk gelijk. Archie werd van de beademing gehaald en overleed op 6 augustus.

Denk jij aan zelfmoord? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl. Bellen kan ook, op 0800-0113.

Erg sombere stemming

Uit de eerste gegevens van het onderzoek naar Archies dood blijkt dat er geen video’s of foto’s gevonden zijn die erop wijzen dat hij aan de beruchte flauwvalchallenge had deelgenomen. Berichten die de tiener met zijn smartphone had gestuurd tonen aan dat de jongen al een tijdje in een ‘erg sombere stemming’ was, bevestigt lijkschouwer en onderzoeksleider Lincoln Brookes.

Het onderzoek wordt momenteel nog voortgezet, benadrukt hoofdinspecteur Sarah Weeks. Ook andere elektronische apparaten van de jongen, zoals zijn computer en Xbox, zullen bekeken worden.