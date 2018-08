Britse bureaucratie dreigt schaaktalent Shrez (9) te verjagen

De Britse schaakbond is boos, omdat sommigen beweren dat schaken geen sport is. Want voor ‘echte sport’ worden wel regelmatig uitzonderingen gemaakt. Zo werd de beroemde hardloper en Olympisch kampioen Mo Farah geboren in Somalië, maar kon hij vanwege al zijn talent snel de Britse nationaliteit krijgen.



Volgens de baas van de Britse schaakbond, Dominic Lawson, is de bureacratie 'knettergek' geworden als Shrez wordt weggestuurd. Twee parlementariërs van de Labour-oppositie hebben de regering gevraagd de jongen te laten blijven. Shreyas Royal groeide op in Zuid-Londen en heeft Groot-Brittannië vertegenwoordigd op internationale jeugdtoernooien.