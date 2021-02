Britse coronaheld Captain Tom (100) aan corona overleden

videoDe Britse oorlogsveteraan Tom Moore (100), wereldberoemd door zijn corona-inzamelingsactie, is gestorven aan corona. Hij was onlangs opgenomen in het ziekenhuis. Moore had volgens familie de afgelopen weken een longontsteking. Daarom was hij nog niet gevaccineerd tegen Covid-19.

Captain Tom baarde vorig jaar opzien door rondjes in zijn tuin te lopen en zo geld in te zamelen voor de bestrijding van het coronavirus. Zijn oorspronkelijke doel was om voor zijn honderdste verjaardag op 30 april duizend pond op te halen, maar het was op zijn verjaardag al 30 miljoen pond (33 miljoen euro).

De Britse oorlogsveteraan liet weten erg vereerd te zijn. ,,Mijn wandeling voor het goede doel heeft meer geld opgehaald dan ik ooit voor mogelijk had gehouden. Ik ben erg dankbaar voor degenen die geld hebben gedoneerd en de single hebben gedownload zodat we samen deze records konden breken en geld in konden zamelen voor het geweldige werk dat de NHS verricht in deze moeilijke tijden.”

Tot ridder geslagen

De Britse koningin Elizabeth heeft hem voor zijn inzamelingsactie tot ridder geslagen. Vliegtuigen van de Britse luchtmacht vlogen als eerbetoon over zijn huis en hij kreeg de eretitel van kolonel.

Kort na het wandelen scoorde Moore als oudste mens in Engeland een nummer 1-hit met het nummer You’ll Never Walk Alone. Alle opbrengsten daarvan gingen ook naar het goede doel.

Voorpagina's

Het nieuws dat Moore het coronavirus had opgelopen maakte veel los in zijn geboorteland. Het haalde de voorpagina’s van vrijwel alle kranten. ,,Bid voor Tom”, kopte de krant The Sun. De Daily Mail had een vergelijkbare kop: ,,Bid voor kapitein Tom.” Ook The Guardian, de Daily Express en The Daily Telegraph besteden op hun voorpagina’s aandacht aan de zieke veteraan. ,,Captain Tom strijdt tegen corona”, schreef Metro.

Ook premier Boris Johnson liet van zich horen. ,,U heeft het land geïnspireerd en ik weet dat we u allemaal een volledig herstel toewensen”, schreef hij op Twitter.

Militair

Moore was zeven jaar lang militair en diende in de Tweede Wereldoorlog en in 1946 in Brits-Indië, Birma en Nederlands-Indië. Hij kreeg hoge onderscheidingen als militair. Na zijn wandelactie tekenden meer een miljoen mensen een petitie waarin werd opgeroepen hem tot ridder te slaan.

Over de wandelveteraan wordt ook een film gemaakt, zo werd eerder bekend. Moore was erg enthousiast over de biopic die later dit jaar moet verschijnen. Hij had zelfs al een idee wie hem zou moeten spelen. ,,Ik ken geen 100-jarige acteurs, maar ik weet zeker dat Michael Caine of Anthony Hopkins het geweldig zouden doen als ze zichzelf ouder zouden willen maken.”

