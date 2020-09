Britse farmaceut AstraZeneca hervat klinische tests coronavaccin

Eerder deze week werden de testen stilgelegd nadat een proefpersoon een ontsteking aan het ruggenmerg had opgelopen. Het vaccin dat de Britse farmaceut heeft ontwikkeld zit in de laatste testfase, waarbij het wordt getest op mensen. Deskundigen noemen het vaccin van AstraZeneca de grote kanshebber om als eerste een marktvergunning te verkrijgen.

Bij de proefpersoon in kwestie werd myelitis transversa geconstateerd, berichtte de New York Times dinsdag, op basis van informatie van ingewijden. Dat is een zeldzame ontsteking van het ruggenmerg die bij complicaties kan resulteren in een volledige verlamming. De ontsteking is het gevolg van een virusinfectie, maar kan in zeer uitzonderlijke gevallen ook een bijwerking van een vaccin zijn. Zo zijn gevallen bekend van patiënten die de ontsteking kregen nadat ze een Hepatitis A-vaccin kregen toegediend.