Britse generaal waarschuwt: leger te zwak voor Russische dreiging

Legerchef Nick Carter van het Britse leger, heeft aangegeven dat zijn leger last heeft van 'slijtage'. ,,Groot-Brittannië is steeds slechter voorbereid op aanvallen en dreigingen. Het ministerie holt ons uit door een gebrek aan investeringen."

De waarschuwing volgt op recent onderschepte Russische vluchten boven de Noordzee. Twee Russische bommenwerpers werden op 15 januari door twee Belgische F16's onderschept vlakbij het Nederlandse luchtruim. De bommenwerpers (van het type Tupolev TU-160) waren onderweg naar het Verenigd Koninkrijk. Omdat de vliegtuigen zich niet aan de verplichte procedures hielden, werden ze onderschept. Ze zijn vervolgens overgedragen aan het Britse luchtruim. Typhoons (een type gevechtsvliegtuig) van de Britse luchtmacht hebben de beide Russische bommenwerpers verder begeleid.

Druk

Volgens Carter neemt de druk op de Britse regering om extra te investeren in het leger door de recente ontwikkelingen steeds meer toe. ,,Landen zoals Rusland en China hebben beschikking over veel meer mogelijkheden dan wij. Als we aan hen worden blootgesteld, kunnen we hen onmogelijk evenaren", aldus de generaal.

Carter zal zijn statement later vandaag verder toelichten in een speech die hij later vandaag geeft in een Britse legerbasis. Vanmorgen vroeg werden enkele fragmenten uit de speech al vrijgegeven. Ook gaf Carter een toelichting op het Britse radiostation BBC Radio4.

De dreiging van onder meer Rusland op Groot-Brittannië en de rest van de wereld moet volgens Carter niet onderschat worden. ,,We moeten om ons heen blijven kijken, en we moeten ons voorbereiden. Op dit moment worden we op grote schaal beperkt in ons vermogen te reageren op een eventuele dreiging."

Volgens Carter is het onmiskenbaar dat de wereld aan het veranderen is. ,,China en Rusland zijn volop in ontwikkeling. Zij construeren technieken en apparatuur waar wij bij lange na nog niet mee om kunnen gaan."