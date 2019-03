Britse gevangenen krijgen smokkelwaar via opgevulde rattenlijkjes

Gevangenisbewaarders van Guys Marsh in Dorset, een plaatsje in het zuidwesten van Engeland, ontdekten op de buitenplaats drie dode ratten met lange hechtingen over hun lichaam. Ze kwamen erachter dat de beesten gevuld waren met vijf mobiele telefoons, opladers, simkaarten, drugs, tabak en sigarettenvloeitjes.



Op die manier probeerden de criminelen de gevangenen te voorzien in hun behoeften, melden de autoriteiten. Het afgelopen jaar steeg de hoeveelheid in beslag genomen drugs, telefoons en simkaarten met respectievelijk 23, 15 en 13 procent. Bij drugstesten bleek 20 procent van de gevangenen positief te testen.



Eerder gebruikten criminele bendes in Groot-Brittannië duiven en tennisballen om waar de gevangenis in te smokkelen. ,,Criminelen gaan steeds verder in hun methoden", aldus de verantwoordelijke minister voor het gevangeniswezen Rory Stewart.