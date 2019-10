Britse hulpdiensten naderen man die aan schoorsteen bungelt

Een woordvoerder van de brandweer uit de regio Cumbria zei eerder vandaag dat de redding een ‘zeer complex en lastig proces’ is vanwege het risico dat de man loopt. Ook is het lastig de man te bereiken zonder hem en de reddingswerkers in gevaar te brengen. Er worden nu drones gebruikt om een goed overzicht van de situatie te krijgen.



Een team van vrijwilligers, dat gespecialiseerd is in reddingen op grote hoogte, assisteert bij de reddingsoperatie. ,,Ik kan u verzekeren dat de hulpdiensten alles op alles zetten om dit probleem voor iedereen veilig op te lossen’’, aldus de brandweer. ,,De bescherming van leven is onze eerste prioriteit.’’