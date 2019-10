Britse hulpdiensten proberen aan schoorsteen bungelende man te redden

Vermoed wordt dat de waaghals vannacht in de Dixons Chimney is geklommen. Media in het Verenigd Koninkrijk melden dat omwonenden de man hoorden schreeuwen en daarop de politie waarschuwden. De hulpdiensten spoedden zich omstreeks half drie naar de plek des onheils.



Op videobeelden is te zien hoe de man, ogenschijnlijk aan zijn kleding, aan de top van het stenen gevaarte hangt. Zijn benen steken in de lucht. Een helikopter van de kustwacht cirkelt om de top van de schoorsteen. De brandweer heeft bedrijven die beschikken over een hoogwerker die tot 90 meter komt, gevraagd zich te melden.