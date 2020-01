Britse klimaatactiegroep Extinction Rebellion op lijst terreurpolitie: ‘Hoe durven ze?’

Tienduizen­den Schotten demonstre­ren in regen voor onafhanke­lijk­heid

19:33 Tienduizenden demonstranten zijn vandaag in Glasgow in de regen de straat opgegaan om hun steun te betuigen voor de Schotse onafhankelijkheid. De groep All Under One Banner (AUOB) had opgeroepen tot de protestmars in de Schotse industriestad. AUOB wil een tweede Schots referendum over de onafhankelijkheid voor het einde van het jaar.