Britse kunsthistoricus ontdekt dat schilderij dat al jaren bij hem aan de muur hangt meesterwerk is

De manier waarop de handen van de geportretteerde vrouw zijn geschilderd, geven volgens Harrison en Wright prijs dat het mogelijk om een originele Van Dyck gaat, en niet om een van de vele kopieën van het werk die in omloop zijn. ,,Het werk was vuil en lag onder een laag vergeelde vernis, maar het was in degelijke conditie", aldus Wright, die het naar het Courtauld Kunstinstituut in Londen bracht voor restauratie. ,,Nu ziet het er gewoonweg fantastisch uit.”



Vermoedelijk dateert het werk van tussen 1628 en 1632, toen Van Dyck aan de slag was aan het Engelse hof. De kunstkenners van het Courtauldinstituut wijzen er in hun rapport wel op dat van de typische portretten waar Van Dyck om bekend staat, in zijn atelier heel veel kopieën werden gemaakt. Daardoor is het moeilijk om met zekerheid vast te stellen wie een werk geschilderd heeft, klinkt het. Zelfs over sommige werken die in musea hangen bestaat geen consensus of ze van de hand van de meester zijn, dan wel in zijn atelier werden geschilderd. ,,De vakkundigheid doet ons voorzichtig vermoeden dat het werk kan worden toegeschreven aan het atelier van Van Dyck en dat het tijdens zijn leven en onder zijn toezicht werd voltooid”, concludeert het rapport.