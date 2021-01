Britse lockdown pas van het slot als 14 miljoen kwetsbaren zijn gevaccineerd

Lege taxi’s rijden doelloos rond de oevers van de Theems. Zonder passagiers aan boord razen treinen over het spoor in Manchester. De lichten van winkels in het anders zo drukke centrum van Bristol zijn gedoofd. Tyne Bridge, de boogbrug in Newcastle, vormt het domein van hardlopers. De Britten plooien zich ogenschijnlijk naar de strikte maatregelen van de nieuwe lockdown, maar angst en opstandigheid sluimeren onder de oppervlakte.