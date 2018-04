Britse media: May stuurt onderzeeërs richting Syrië

May heeft volgens de krant nog niet definitief besloten of ze meedoet aan de voorgenomen acties door de Verenigde Staten en Frankrijk maar wil ze snel kunnen reageren. Voor vandaag is er een extra kabinetsvergadering ingelast over de kwestie en Britse media vermoeden dat de premier goedkeuring van haar kabinetsleden wil. Volgens de BBC vraagt May het parlement niet om goedkeuring voor eventuele legerinzet.



Verschillende westerse landen overwegen het Syrische regime aan te vallen als vergelding voor een mogelijke gifgasaanval afgelopen weekend. Op woensdag liet May al weten dat alles erop wijst dat de Syrische regering achter de chemische aanval op Douma zit. Er kwamen tientallen mensen om het leven, onder wie kinderen, en honderden raakten gewond. Volgens de Britse premier mogen zulke ‘barbaarse’ daden niet ongestraft blijven.