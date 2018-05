Britse moeder als eerste veroordeeld voor uithuwelijken van tienerdochter

Actievoerders zien dit besluit van de rechter als een serieuze waarschuwing aan het adres van families die van plan zijn hun dochters te dwingen tot een huwelijk. Ze moedigen meisjes aan voor zichzelf op te komen en aan de bel te trekken bij deze praktijken. Uithuwelijken is sinds 2014 verboden in het Verenigd Koninkrijk.



De jury van de rechtbank in Birmingham kreeg te horen dat het betreffende slachtoffer voor het eerst was meegenomen naar Pakistan toen ze dertien was en zich tegen haar zin moest verloven met iemand van 29. De man had seks met haar waardoor ze zwanger raakte. Terug in Groot-Brittannië onderging ze een abortus.