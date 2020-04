Britse oorlogsheld (99) wandelt met rollator 2,3 miljoen euro bij elkaar voor zorgsector

Het geld dat hij heeft opgehaald, wordt onder meer besteed aan de aanschaf van apparatuur waarmee mensen die in quarantaine zitten kunnen videobellen met familie en vrienden. Verder zullen flinke bedragen gaan naar de inrichting van herstelruimtes voor coronapatiënten en cadeautjes voor zorgpersoneel in Groot-Brittannië.

Tweede Wereldoorlog

Veteraan Moore, die diende in India en Birma, is zwaar onder de indruk van het succes van zijn actie. Op Twitter, waar hij nog redelijk actief is, meldde hij ‘geen woorden te hebben’. Om daar wel aan toe te voegen: ‘Veel dank en laten we doorgaan en bedenken dat alles beter zal worden’. En, verwijzend naar de Tweede Wereldoorlog: ‘We hebben in het verleden ook problemen gehad die zijn overwonnen. Dat zal nu ook gebeuren’.