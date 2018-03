Britse politie: 21 mensen behandeld na gasaanval op Russische ex-spion

Met het nieuwe getal stelt de politie eerdere berichtgeving bij. Volgens Britse media meldden de autoriteiten eerder nog dat 'minder dan tien mensen' hinder ondervonden na de gifaanval.



Skripal (66) en zijn dochter (33) werden afgelopen zondag doodziek aangetroffen op een bankje in Salisbury, in het zuidwesten van Engeland. Naar later bleek zijn zij in aanraking gekomen met een zenuwgas. Ze liggen nog steeds in een ziekenhuis.