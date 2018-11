Britse politie pakt vijf mannen op na ‘ziekmakend’ filmpje over brand Grenfell Tower

Bij de brand in de woontoren, in juni vorig jaar, kwamen 79 mensen om het leven. Veel van de slachtoffers waren immigranten. De makers van het filmpje hadden op het kartonnen model de naam Grenfell Tower geplakt en verbrandden het ding in iemands achtertuin. In het filmpje wordt gelachen als iemand de figuurtjes in het bouwsel, waarvan sommige donker gekleurd zijn, een stem geeft en grappig roept: ,,Help me, help me!’’ Anderen roepen ‘spring uit het raam’ en ‘dit gebeurt er als je je huur niet betaalt’.



Wanneer de video is gemaakt, is niet duidelijk. Mogelijk houdt het verband met Guy Fawkes Night, ook wel Bonfire Night geheten, dat gisteren werd herdacht. Fawkes, een Engelse militair, werd op 5 november 1605 met explosieven betrapt in de kelder van het Britse Hogerhuis. Het mislukte complot, dat ten doel had koning Jacobus de Eerste en een aanzienlijk deel van de Schotse adel om te brengen, wordt jaarlijks herdacht met vreugdevuren en vuurwerk. Fawkes en zes medestanders werden voor het ‘Buskruitverraad’ opgepakt en op 31 januari 1606 ter dood gebracht.



Na het zien van de beelden spraken overlevenden van de flatbrand over een ‘ziekmakende daad van haat’. ,,We walgen hiervan en zijn geschokt door de onmenselijkheid en gevoelloosheid van de mensen die hierbij betrokken zijn’’, sprak een woordvoerder van belangenvereniging Justice4Grenfell. Premier Theresa May twitterde de video ‘volkomen respectloos’ te vinden. De regering liet een verklaring uitgaan, waarin het filmpje ‘in de sterkste termen’ veroordeeld wordt.