Britse premier Johnson stabiel na tweede nacht op intensive care

Britten houden adem in over toestand premier Johnson die op intensive care ligt

7 april Het Verenigd Koninkrijk wacht met ingehouden adem op nieuws over hun premier Boris Johnson die gisteravond is overgebracht naar de intensive care van het St. Thomas Hospital in Londen. Zijn precieze gezondheidstoestand is niet bekend, maar goed geïnformeerde bronnen zeggen dat hij gistermiddag ademhalingsproblemen kreeg, waarna hij werd overgebracht naar de ic.