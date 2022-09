Britse premier Truss: We zijn verslagen door overlijden koningin Elizabeth

,,We zijn allemaal verslagen door het nieuws’’, begon ze haar speech. ,,Ons land is gegroeid en tot bloei gekomen onder haar. Zij was de rots waarop het moderne Groot-Brittannië werd gebouwd. Groot-Brittannië is dankzij haar het geweldige land dat het nu is.’’ Net als voor vele Britten was Elizabeth voor Truss een inspiratie. ,,Haar geest zal blijven.’’ Het is pas de derde werkdag voor premier Truss. Afgelopen dinsdag werd ze nog door koningin Elizabeth officieel gevraagd de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk te worden.

Boris Johnson

Ook oud-premier Boris Johnson heeft gereageerd op het overlijden van koningin Elizabeth. ‘Dit is de verdrietigste dag van ons land. Al onze harten doen pijn door het overlijden van de koningin’, schrijft Johnson in een verklaring op Twitter. ‘Pas na haar overlijden beseffen we wat ze voor ons heeft betekend. Hoeveel ze voor ons heeft gedaan en hoeveel ze van ons hield. Ze leek zo tijdloos en zo prachtig dat ik vrees dat we begonnen te geloven, als kinderen, dat ze gewoon zou blijven doorgaan.’

Johnson vervolgt: ‘Dit is de verdrietigste dag voor ons land omdat zij de unieke macht had om ons blij te maken. Daarom hielden wij van haar. En dat is waarom we om haar rouwen.’ Volgens de oud-premier nemen miljoenen mensen een moment pauze om te denken ‘aan koningin Elizabeth, aan het heldere, schitterende licht dat nu is gedoofd.’

Premier Noord-Ierland

Koningin Elizabeth was ‘het fundament van onze natie’ en een ‘constante bron van kracht en inspiratie’, meldde de demissionaire Noord-Ierse premier Paul Givan. Hij is lid van de pro-Britse partij DUP. Die wil dat Noord-Ierland onderdeel van het Verenigd Koninkrijk blijft.

Givan prijst het ‘leven gewijd aan publieke dienstbaarheid’ van de koningin, die vanmiddag overleed. Hij voegt eraan toe: ,,Onze harten zijn zwaar, maar we zullen altijd dankbaar zijn dat we in de gouden tijd van Hare Majesteit Koningin Elizabeth II hebben geleefd”.