Britse pubbezoekers moeten kleren wassen na gifaanval op ex-spion

De Britse gezondheidsautoriteiten dringen daar op aan, omdat er volgens hen een kleine kans is dat anderen met het gas in aanraking zijn gekomen. Gezondheidsorganisatie Public Health England gaf het advies aan iedereen die op een bepaalde tijd op 4 en 5 maart in het Zizzi-restaurant of The Mill pub was. De ex-spion Sergei Skripal en zijn dochter Julia aten naar verluidt in Zizzi voordat ze op 4 maart in kritieke toestand raakten.

Huidcontact

,,Hoewel er geen onmiddellijk gezondheidsrisico is voor iedereen die op een van deze locaties aanwezig is geweest, is het toch mogelijk, maar zeer onwaarschijnlijk, dat de stof in contact is gekomen met kleding of bezittingen. Het risico bestaat dus dat het nog steeds in kleine hoeveelheden aanwezig kan zijn en in contact kan komen met de huid", zo staat in een verklaring.



Het gezondheidsagentschap voegde eraan toe dat alle kleding kan worden gewassen in ,,een gewone wasmachine met een normaal wasmiddel op de voor de kleding aanbevolen temperatuur". Ook moeten items als telefoons, handtassen en andere elektronische apparatuur worden gereinigd met schoonmaak- of babydoekjes die daarna in de vuilnisbak moeten worden gedaan.



Volgens de gezondheidsautoriteiten moeten ongeveer vijfhonderd mensen deze maatregelen nemen. De overheid heeft nog niet bekendgemaakt om wat voor zenuwgas het precies gaat.

Kritieke toestand

Ex-spion Sergei Skripal (66) en zijn dochter Yulia (33) liggen nog steeds in 'kritieke maar stabiele toestand in het ziekenhuis. Op 4 maart werden ze bewusteloos gevonden op een bankje in de Zuid-Engelse stad Salisbury. De agent die ze vond, is inmiddels weer bij bewustzijn en verkeert volgens het lokale ziekenhuis in in een 'ernstige maar stabiele conditie'.