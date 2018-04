Britse rechter: doodzieke peuter Alfie mag niet naar Vaticaan-ziekenhuis

Het lot van Alfie heeft de gemoederen in Groot-Brittannië hoog doen oplopen. De ouders willen hun kind laten opnemen in een Italiaans ziekenhuis, maar Britse artsen vinden dat de behandeling moet worden beëindigd. Het kind lijdt aan een zeldzame degeneratieve hersenaandoening. Britse rechters oordeelden eerder ook al dat het zinloos is hem verder te behandelen omdat er geen hoop op herstel is.



Zowel de paus als de Italiaanse autoriteiten hebben zich achter de ouders geschaard en steunen hun wens om het jongetje te laten behandelen in een ziekenhuis in Vaticaanstad. De paus heeft de vader van de jongen, Tom Evans, ontmoet en gezegd dat alleen God kan beslissen wanneer iemand zal sterven. Volgens het Vaticaans kinderziekenhuis staat er een Italiaans militair vliegtuig klaar om het kind op te halen.