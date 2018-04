Britse regering wacht met keuze voor nieuwe producent paspoort na kritiek

Medewerkster Belgische ambassade in Rabat voor ogen zoontje doodgestoken

11:16 Een 40-jarige medewerkster van de Belgische ambassade in Rabat is door haar ex-man op straat doodgestoken. Voor de ogen van haar 8-jarige zoontje, uit een eerder huwelijk, werd Malahin Ouriagli Adel met dertien messteken omgebracht. De vader van het ventje reanimeerde de in Antwerpen opgegroeide Belgisch-Marokkaanse nog. Ze stierf enkele uren later.