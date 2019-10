Britse school is het beu: ouders mogen niet meer op telefoon kijken als ze kinderen ophalen

Het verbod geldt alleen op het terrein van de school, want dat is immers een plek waar de schoolleiding iets over te zeggen heeft. Sinds deze week hangt er op de pleinen een poster met daarop een confronterende tekst voor de ouders. De school beschuldigt ze ervan dat ouders hun kind niet eens meer gedag zeggen of een knuffel geven als ze uit school komen, maar alleen maar aan het bellen of appen zijn.



,,Het is altijd bijzonder om te zien wat voor rumoer er op het schoolplein klinkt als het tijd is om naar huis te gaan. Kinderen kijken gretig om zich heen om te zien of hun ouders of verzorgers er zijn. Ze hebben er een lange dag op zitten en willen dat graag vertellen. Alstublieft, neem een momentje om naar uw kind te luisteren en met hem of haar te praten. Het is niet alleen leuk voor hen, maar ook goed voor hun cognitieve ontwikkeling”, zo staat er onder meer op de poster.