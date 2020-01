Britse ‘Spiderman’ na celstraf voor beklimmen The Shard: ‘Ik wil de wereld opnieuw shockeren’

Een Britse waaghals die in oktober in de gevangenis belandde omdat hij zonder toestemming een glazen wolkenkrabber in Londen had beklommen, is weer vrij. George King-Thompson (20) werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden maar mocht na het uitzitten van de helft daarvan naar huis.

De zelfverklaarde ‘urban explorer’ slaagde er op 8 juli in om zonder veiligheidsuitrusting de 31- meter hoge wolkenkrabber The Shard (De Scherf) te beklimmen. Het was voor zover bekend de eerste keer dat iemand met louter spierkracht en van de hoogste torens van Europa bedwong.

De twintiger verklaarde vanmiddag ‘blij te zijn’ dat hij uit de gevangenis was. ,,Heerlijk om weer buiten te zijn, ik heb het gevoel dat ik zweef’’, verklaarde hij tegenover Britse media. Onder de indruk van zijn straf was hij niet. ,,Ik zag mijn opsluiting gewoon als een succesvergoeding voor het realiseren van mijn droom. Om die reden was het elke seconde waard.’’

Behalve zijn ouders en andere familieleden wachtte ook de Franse ‘Spiderman’ Alain Robert (57) King-Thompson op. Hij noemde de zaak tegen de Britse twintiger ‘behoorlijk krankzinnig’, daarbij opmerkend dat hij zelf meerdere Londense torens beklom zonder te worden veroordeeld of opgesloten. ,,Ik vond zijn veroordeling volkomen oneerlijk. Als ik zijn behandeling vergelijk met de manier waarop ik de afgelopen 20 jaar ben behandeld dan vind ik het tamelijk walgelijk.’’

King-Thompson noemde de steun van de wereldberoemde Alain Robert ‘een eer’. Hij bestempelde de Fransman als ‘de Mohammed Ali van urban free solo'. De ouders van de twintiger noemden de straf overdreven. ,,Ze hadden George een werkstraf kunnen geven maar stuurden hem als voorbeeld en ter afschrikking van andere klimmers naar de Pentonville-gevangenis voor zware criminelen in Noord-Londen. Onze zoon vertelde dat hij regelmatig getuige was van steekpartijen en zelfmoordpogingen en dat het er krioelde van de ratten, muizen en kakkerlakken.’’

De jonge daredevil zelf noemde het ‘een fascinerende ervaring’ en zei in de gevangenis te zijn begonnen aan het schrijven van een boek dat later dit jaar moet verschijnen. Zijn medegedetineerden zagen volgens hem de humor wel in van zijn opsluiting, noemden hem ‘mister Shard’ en maakten grappen dat hij uit de gevangenis moest klimmen. ,,Ik heb nooit medelijden met mezelf gehad en paste me gewoon aan.’’

Pachters

De Britse waaghals wilde The Shard al beklimmen sinds hij de toren voor het eerst zag, zeven jaar geleden. Hij kreeg aanvankelijk slechts een waarschuwing van de politieagenten die hem na zijn stunt van zo'n 50 minuten opwachtten op het dak van het piramidevormige gebouw. De pachters, de firma’s Teighmore en LBQ Fielden, stapten echter naar de rechter en vroegen het Hooggerechtshof om zijn opsluiting omdat hij volgens hen een overtreding had begaan. De wolkenkrabber was bovendien al eerder het doelwit geweest van urban free climbers en Greenpeace-activisten.