Britse supermarkt: sorry voor ranzige kerstkalkoen

De Britse supermarktketen Tesco heeft haar excuses aangeboden voor het verkopen van ranzige kalkoenen. Via social media waren talloze klachten binnengekomen, met als rode draad: 'dank voor een verpeste kerst'.

Volgens The Guardian meldden veel mensen hun heil te hebben gezocht in bezorgmaaltijden omdat de kalkoenen bedorven en ranzig waren. Ze hadden er wel tot zo'n 65 euro per stuk voor betaald.

'Bedorven'

,,Kun je je mijn pure paniek voorstellen, toen ik op kerstdag de kalkoen uit de verpakking haalde en een bedorven lucht rook, terwijl ik tien man te eten kreeg", schreef een vrouw uit Essex. Een ander, uit Stafford: ,,250 pond verspild. Een verschrikkelijke maaltijd en acht mensen ziek."

,,Ik dacht dat alleen wij pech hadden met onze walgelijke kerstkalkoen maar nu lezen we dat iedereen een slechte had. Wat moeten we doen@Tesco", vraagt Adrian Johnson zich af op Twitter.

'Beschimmeld'

,,Kan iemand van @Tesco contact met mij opnemen over de beschimmelde kerstkalkoen die jullie verkochten aan mijn gepensioneerde moeder (vestiging Liverpool stadscentrum) en waarmee jullie ons kerstdiner verwoestten. De klantenservice is verschrikkelijk en het is een domper op onze kerst", meldt ene Terry.

'Ranzig'

Dean Piper slaakt een noodkreet op Twitter en richt zich tot zowel Tesco als andere supermarktketens (Lidl, Marks & Spencer, Sainsburys en Morrisons). ,,Kan een van jullie een noodkerstkalkoen ritselen? Ik opende de onze vanmorgen en die was ranzig".

'Geld terug'