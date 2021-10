Britse supermarkten verhullen lege schappen met foto's

‘Man die Britse parlementa­riër doodde, liep al twee jaar met plan rond’

21 oktober De 25-jarige Ali Harbi Ali liep al twee jaar lang rond met het plan om een Britse parlementariër aan te vallen. In de voorbereidingen voor zijn daad had hij ook andere slachtoffers op het oog, maar uiteindelijk doodde de man met Somalische roots David Amess. Omdat Amess in het Lagerhuis voor een luchtaanval op Syrië had gestemd.