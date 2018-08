Britse tiener (18) krijgt levenslang voor plannen IS-terrorisme

Een 18-jarige vrouw uit Londen is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf wegens het beramen van terroristische aanslagen in Syrië en Engeland. Dat melden Engelse media . Met haar moeder en zus, die sinds juni vast zitten, vormde ze de eerste geheel vrouwelijke cel van de terroristische organisatie Islamitische Staat in Groot-Brittannië. Ze zal minimaal dertien jaar in de gevangenis moeten zitten.

De 18-jarige Safaa Boular werd door de rechter schuldig bevonden aan het voorbereiden van een zelfmoordaanslag in Syrië en een bomaanslag op het British Museum in Londen.

Boular verscheen op de rechtszitting in westerse kleding en verklaarde dat ze inmiddels was gederadicaliseerd. Maar rechter Mark Dennis liet zich niet overtuigen.

Hij omschreef haar als 'intelligent en zeer welbespraakt', in staat om iedereen weerwoord te geven. ,,Ze had een open blik", zei Dennis. ,,Ze was oud genoeg om haar eigen beslissingen te nemen en haar eigen keuzes te maken."

De rechter oordeelde verder dat ze nog altijd een bedreiging vormt. ,,Gezien de aard van het misdrijf, de hoge mate van radicalisering en haar trouw aan Islamitische Staat, ben ik ervan overtuigd dat ze een risico blijft voor de samenleving. Er is te weinig bewijs om aan te nemen dat ze werkelijk is veranderd."

Verliefd op IS-strijder

De radicalisering van Boular begon in 2012, toen haar moeder jihadistische sympathieën kreeg. Twee jaar later probeerde haar oudere zus Rizlaine tevergeefs naar Syrië te reizen.

Kort na de aanslagen in Parijs in 2015, toen Safaa 15 jaar oud was en zich voorbereidde op haar middelbare school-examen, raakte ze op internet in contact met een vrouwelijke ronselaar voor IS en begon ze op Instagram te chatten met de Britse IS-strijder in Syrië Naweed Hussain.

De tiener werd via het chatten verliefd op Hussain, die twee keer zo oud was als zij zelf en hun internet-flirt leidde in augustus 2016 tot een online 'huwelijksceremonie'.

Volledig scherm De Britse IS-strijder Naweed Hussain, die Safaa Boular online radicaliseerde. © Metropolitan Police

'Val Groot-Brittannië aan'

Op de zitting bleek dat ze naar Hussain toe wilde in Syrië, maar Safaa kwam Engeland niet uit omdat de veiligheidsdiensten haar al in het oog hadden.

Hussain droeg haar op om Groot-Brittannië aan te vallen en maar verraadde zichzelf door zijn extremistische plannen via internet te verspreiden waardoor de Britse veiligheidsdienst MI5 hem kon lokaliseren. Kort daarop kwam hij om het leven, waarschijnlijk bij een drone-aanval. Safaa zwoer daarna dat ze de strijd zonder hem zou voortzetten.

Ze besprak haar plannen voor een granaat- en mitrailleuraanval in Londen met een undercover MI5-agent met wie ze online in contact gekomen was en zich voordeed als Hussains leider.

Na haar aanhouding zou ze volgens de aanklagers haar zus Rizlaine vanuit de cel hebben geprobeerd over te halen haar plannen uit te voeren. De aanval in Londen noemde ze de "Mad Hatter's tea party" en de wapens betitelde ze als "cakes".

'Ziek kind'

Haar verdediging voerde een moeilijke jeugd en achtergrond aan, met een 'levensbedreigende' diagnose van diabetes type 1 en de sterke invloeden van haar 'zeer geradicaliseerde zus' en 'een moeder die niet naar haar omkeek'. ,,Dit is een ziek kind, uit een beschadigd gezin. Ze is door anderen geradicaliseerd en het slachtoffer van grooming", aldus haar advocaat Joel Bennathan.

Safaa's zus Rizlaine (22) werd in juni tot levenslang veroordeeld, met een minimum straf van zestien jaar. Moeder Mina Dich (44) kreeg zes jaar en negen maanden celstraf voor het helpen bij de plannen. De twee hadden bekend een aanslag te willen plegen in de Londense wijk Westminster en daarvoor al kaarten van de omgeving te hebben gemaakt en messen en een rugzak te hebben gekocht.