Britse tiener die 6-jarige van balkon museum duwde vertelde zorgverleners wat hij van plan was

coronavirus LIVE | Schubdier waarschijn­lijk tussengast­heer van virus, producent iPhone gaat mondkapjes maken

10:34 Het dodental in China van het nieuwe coronavirus is opgelopen tot 636, meldt de Chinese Gezondheidscommissie. 618 slachtoffers vielen in de provincie Hubei, waar het virus uitbrak. Het aantal besmettingen beloopt inmiddels 31.000 gevallen. Een klein deel daarvan buiten China. Op het cruiseschip Diamond Princess in de haven de Japanse stad Yokohama zijn 61 van de 3700 opvarenden besmet met het virus. Aan boord zijn ook Nederlanders. De laatste ontwikkelingen over de virusuitbraak lees je in ons liveblog.