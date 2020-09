Britse tieners krijgen levenslang voor inhakken op man met samoeraizwaard

Robert Wilson, de 53-jarige opzichter van een farmaceutische fabriek in de Engelse plaats Huddersfield, sprak in januari van dit jaar Kiyran Earnshaw (18) en Luke Gaukroger (16) aan, die bij het terrein aan het rondhangen waren. Op beelden van een beveiligingscamera is te zien hoe de jongens even later om de beurt de man aanvallen een samoeraizwaard, schrijft Sky News. Het inhakken duurde zo'n tien minuten, blijkt duidelijk uit de beelden. Op een gegeven moment hielden de tieners het zwaard samen vast om extra kracht te zetten om in de nek van het slachtoffer te snijden.