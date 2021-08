Britse veteraan tegengehouden bij evacuatie honden en katten uit Kaboel

Poetin deelt kort voor verkiezin­gen geld uit aan Russische gepensio­neer­den

24 augustus Kort voor de parlementsverkiezingen in Rusland trakteert president Poetin gepensioneerden eenmalig op 10.000 roebel (115 euro). Het geld moet in september worden uitbetaald, zo staat in een decreet dat de Russische president vandaag ondertekende.