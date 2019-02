Britten gaan enorme vetberg in riool met de hand te lijf

Eigenaar boerderij waar Julen stierf: ‘Ik had nooit gedacht dat er een kind in zou passen’

12:28 De eigenaar van de boerderij waar de 2-jarige Spaanse Julen overleed door een val in een diepe put zal zichzelf nooit vergeven dat hij het gevaar niet zag. ,,Ik had nooit gedacht dat er een kind in zou passen.”