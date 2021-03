Britten geïrriteerd door schreeuwerige Amerikanen die hen de les lezen over racisme

Een column in het modetijdschrift American Vogue bracht een breed gedragen vooroordeel van Britten over hun Amerikaanse neven aan de oppervlakte. Hypocrisie en domheid gaan volgens hen in de Verenigde Staten hand in hand. In het artikel legde auteur Hamish Bowles aan de lezers uit hoe racistisch de Engelse boulevardkranten in zijn ogen wel niet waren door in te zoomen op een volstrekt onschuldig woord.