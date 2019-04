Britten geven al paspoorten uit zonder ‘Europese Unie’ erop

Familie vermiste Timmothy voelt zich ‘verwoest’ na valse claim

5 april De familie van Timmothy Pitzen dacht dat er na acht jaar een einde was gekomen aan de nachtmerrie rond de vermissing van het jongetje. Maar nu blijkt dat de man die zei dat hij Timmothy was alles bij elkaar heeft gelogen, is de wanhoop groot. De ‘nep-Timmothy’ moet zich voor de rechter verantwoorden voor zijn valse claim.