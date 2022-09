Britten rouwen vooral met goedkope bloemen, amper profijt voor Nederlandse exportbedrijven

met video LIVE | Rij voor laatste groet aan Queen ‘vol’: niemand mag in de komende uren aansluiten

De rij om een laatste groet aan koningin Elizabeth te brengen in Westminster Hall is zo lang, dat ze autoriteiten zeggen dat tot 17 uur Nederlandse tijd niemand meer mag aansluiten. Elizabeth ligt opgebaard tot maandagmorgen 06.30 uur Britse tijd. Omstreeks 11 uur volgt de staatsbegrafenis. Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.

11:10