Britten sturen extra mariniers naar Perzische Golf na aanvallen op tankers

Experts noemden het bewijs in de door de VS vrijgegeven videobeelden tegenover deze site eerder nog niet overtuigend. De beelden blijven vaag. Toch denken ook zij dat Iran er vermoedelijk wel iets mee te maken heeft. Zo kan het land Amerika laten zien dat het niet met zich laat sollen.



Iran ontkent evenwel in alle toonaarden iets met de ontploffingen te maken te hebben. Het weerhield de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman - bondgenoot van de VS - er vandaag niet van zich ook nadrukkelijk te mengen in de polemiek en Iran te verdenken van de incidenten. In een interview met de krant Asharq al-Awsat roept hij de internationale gemeenschap op om een ‘resoluut standpunt’ in te nemen.



,,Het Iraanse regime toonde geen respect voor het bezoek van de Japanse premier aan Teheran en terwijl hij daar was, werden zijn inspanningen beantwoord met het aanvallen van twee tankers, waarvan er één Japans was’’, aldus de kroonprins. ,,Het koninkrijk wil geen oorlog in de regio, maar het zal niet aarzelen om eventuele bedreigingen voor zijn bevolking, zijn soevereiniteit of zijn essentiële belangen aan te pakken.’’