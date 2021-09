Britten urenlang in de rij voor lege benzinepompen: ‘Stop met hamsteren’

Naar schatting tientallen van de meer dan achtduizend Britse pompstations zijn helemaal uitverkocht en dus gesloten. Bij andere tankstations zijn er tekorten voor bepaalde brandstoffen. De situatie zorgt het hele weekend al voor paniekreacties van automobilisten, die oproepen van de regering om kalmte te bewaren nergeren. Er ontstonden lange rijen met auto's, omdat mensen voor de zekerheid nog even wat extra benzine of diesel wilden inslaan.



De Britse exploitant van tankstations EG Group kondigde ook al beperkingen aan op de hoeveelheid brandstof die automobilisten kunnen kopen vanwege de zeer grote vraag. Het besluit van BP om een aantal pompstations te sluiten, verergert de toch al moeilijke situatie op de Britse energiemarkt door de sterk gestegen gasprijzen, waardoor al meerdere kleinere gasleveranciers failliet zijn gegaan.



Ook ExxonMobil zegt dat een klein aantal van de tweehonderd pompstations die het uitbaat voor het Britse supermarktconcern Tesco geraakt wordt door het chauffeurstekort. Shell, dat ongeveer duizend tankstations in het Verenigd Koninkrijk telt, hoeft nog geen vestigingen te sluiten. Wel merkt het bedrijf de problemen rond de tekorten. Een woordvoerder zegt dat Shell de problemen door goede planning nog het hoofd kan bieden.



Een woordvoerder van de Britse premier Boris Johnson zei dat er geen sprake is van brandstoftekorten. Mensen kunnen gewoon brandstof blijven kopen, zegt hij. Hij stelt dat het distributiesysteem voor brandstof in het Verenigd Koninkrijk robuust is.