Britten vragen massaal paspoort EU-land aan

Met het oog op de op handen zijnde brexit is het aantal Britse aanvragen voor naturalisatie in veel EU-landen aanzienlijk toegenomen. Dit geldt onder meer voor Duitsland, Ierland, Portugal en Zweden.

Dat concludeert het Duitse persagentschap DPA na eigen onderzoek. Eerder deze week werd al bekend dat bijna 100.000 Britten in 2018 de nationaliteit van buurland Ierland hebben aangevraagd. Het jaar daarvoor waren dat er 81.000 en in het jaar dat de Britten voor de brexit stemden 46.000, meldde de krant The Guardian.

Stemming

De Britse premier Theresa May deed vandaag opnieuw een beroep op het parlement om voor het brexit-akkoord te stemmen. Anders zou de economie in gevaar komen en zou het vertrouwen in de democratie afnemen, schreef ze in de krant Mail on Sunday.