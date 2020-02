Britten willen laagopgeleide immigranten weren na brexit

Amazonbaas doneert miljarden voor klimaat, maar z'n bedrijf vervuilt door

18 februari Amazonbaas en rijkste mens ter aarde Jeff Bezos stopt 10 miljard dollar in een fonds om klimaatverandering te bestrijden. Tegelijkertijd ligt de miljardair onder vuur vanwege zijn milieubelastende businessmodellen: pakketjes de wereld over slepen, energieslurpende datacenters bouwen en raketten de ruimte in sturen.