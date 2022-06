Britten woest over 'groteske straffen’ in pro-Russisch ‘schijnproces’

ter dood veroordeeldDe Britse regering hekelt de uitspraak van de rechtbank in de pro-Russische regio Donetsk in Oost-Oekraïne. Die heeft gisteren twee Britten en een Marokkaan ter dood veroordeeld wegens hun deelname aan de oorlog aan de kant van Oekraïne.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Liz Trust verwerpt het proces als een ‘schijnvertoning zonder ook maar enige legitimiteit’. Volgens de Britten is Rusland nu verantwoordelijk voor de veiligheid van de veroordeelden en dient het te handelen volgens de regels voor krijgsgevangenen van de Geneefse Conventie. Nina Navid, een Britse medewerkster van Amnesty, vertelde aan de BBC dat het ‘groteske straffen’ zijn. Volgens haar worden de twee Britten vanwege de Britse steun aan Oekraïne mogelijk gebruikt als ‘wreed diplomatiek middel’. De drie zijn ter dood veroordeeld door een alleen door Rusland erkende rechtbank in de Oekraïense regio Donbas.

Lees ook PREMIUM Dit is miljonair Medvedtsjoek: een familievriend en vertrouweling van Poetin

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Familieleden van de Britten zijn eveneens verbijsterd. De rechter beschuldigde Aslin (28) en Pinner (48) ervan ‘terroristen’ en ‘huurlingen’ te zijn. Volgens het Russische persbureau Interfax hadden ze misdaden begaan met de bedoeling ‘de constitutionele orde van de Volksrepubliek Donetsk (DPR) omver te werpen’.

Volgens de familie is dat grote onzin. ,,Ze zijn geen huurlingen en waren dat ook nooit.” De Britse zender Sky News portretteerde beide Britten eerder dit jaar toen ze nog aan het front vochten nabij het inmiddels door Rusland veroverde Marioepol. In de reportage legde Pinner legde uit dat hij was getrouwd met een Oekraïense ,,Ik heb alle recht om hier te zijn... het heeft lang geduurd om hier te integreren, dus de jongens weten dat ik geen oorlogstoerist of oorlogsjunkie ben. Ik zit bij een georganiseerde eenheid, ik zit bij de regering en ik ben een gecontracteerde soldaat, dus ik heb geprobeerd weg te blijven van die vrijwilligerseenheid en militie...”

Volledig scherm Een beeld uit het omstreden proces. © via REUTERS

Ook de Marokkaanse veroordeelde Brahim, een twintiger, is geen ingevlogen huurling, zoals de pro-Russische rechter oordeelde. Hij verhuisde drie jaar geleden van Marokko naar Kiev, om aan de technische universiteit luchtvaart- en ruimtevaarttechniek te studeren. Hij voelde zich daar al snel thuis, vertellen Oekraïense vrienden in de media. ,,Hij kon mensen aan zich binden met zijn humor en kennis. Ook maakte hij indruk met zijn talenknobbel.” Naast Arabisch, Frans en Engels zou Brahim ook Oekraïens en Russisch spreken. ,,En zelfs wat Chinees en Hebreeuws. Dat heeft hij zichzelf aangeleerd, gewoon voor de lol.” Van de familie van Brahim is nog niets vernomen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De broer van Aiden Aslin liet weten over de situatie te worden geïnformeerd door de Britse autoriteiten. ,,Mijn moeder is in gesprek met het ministerie van Buitenlandse Zaken.”

Lange straffen

Er wordt niet verwacht dat de doodstraf wordt uitgevoerd. Wel dat de drie lange gevangenisstraffen kunnen krijgen. Maar mogelijk ook dat niet want op de achtergrond speelt een diplomatiek schaakspel. Voor het proces zeiden waarnemers al dat dit proces onder andere bedoeld was om de uitwisseling te forceren van gevangengenomen Russische soldaten die in Oekraïne zijn berecht.

Oekraïne heeft drie Russische soldaten veroordeeld voor tijdens de invasie begane oorlogsmisdaden. Een soldaat kreeg een levenslange gevangenisstraf voor het doden van een burger. Twee andere soldaten werden elk veroordeeld tot meer dan elf jaar gevangenisstraf voor beschietingen van burgerdoelen.

Behalve deze mogelijke uitwisseling speelt er nog een zaak. De gearresteerde Oekraïense miljardair Viktor Medvedtsjoek heeft laten weten uitgeruild te willen worden tegen de drie ter dood veroordeelden. Medvedtsjoek geldt als een zeer trouwe bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin. Hij is peetvader van diens jongste dochter. Daarnaast zien waarnemers de hele affaire ook als een uitdaging voor de Britse diplomatie. De valkuil is het onderhandelen met de Volksrepubliek DPR. Deze is namelijk door niemand erkend. Overleg met de autoriteiten daar zou meteen een zekere erkenning van de DPR inhouden.

Kijk onze video's over de oorlog in Oekraïne in onderstaande playlist: