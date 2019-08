Broer olympisch turnkampioene verdachte in drievoudige moordzaak

Belgische cel voor Nederland­se MD­MA-smokkelaar

11:32 Een Nederlander is in België veroordeeld tot drie jaar celstraf, waarvan een jaar voorwaardelijk, voor de smokkel van 2,6 kilo MDMA. Hij wilde op 30 juni vanuit Brussel afreizen naar de Dominicaanse Republiek toen de douane de drugs vond in een dubbele wand in zijn koffer.