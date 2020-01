Broers gedood bij crash met zelfgebouwd vliegtuigje in Australische bush

De slachtoffers, Robert (68) en Owen Dull (61), hadden hun vliegtuig zelf gebouwd, melden Australische media. Zondagmiddag stegen de broers van Casino Airport op met het eenmotorige toestel. Ze hadden een uur later moeten landen in het plaatsje Boonah, ongeveer 150 kilometer verderop, maar kwamen daar nooit aan.



De stoffelijke overschotten van beide ervaren piloten werden na een zoekactie teruggevonden in de ruige begroeiing op de grens tussen New South Wales en Queensland. De bemanning van een helikopter had het gecrashte toestel en beide inzittenden gespot in nationaal park Koreelah.