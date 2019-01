Bruidswinkel scoort met ‘bruid’ in rolstoel

Een Britse bruidsboetiek krijgt op het internet veel lof omdat het een bruidsjurk etaleert op een paspop in een rolstoel. Daarover bericht de BBC. De vitrine werd donderdag voor het eerst gespot door twitteraar Beth Wilson, die zelf in een rolstoel zit. ,,Dit is de eerste keer dat ik ooit een beperking heb gezien in een etalage’’, zegt ze.

De 36-jarige Beth Wilson merkte de etalage van de White Collection Bridal Boutique in het Engelse Portishead toevallig op toen ze de winkel passeerde. In de etalage zit een paspop met bruidsjurk in een rolstoel versierd met klimop. Het tafereel raakte een gevoelige snaar bij Wilson, en ze deelde meteen een foto op Twitter.



,,De nieuwe bruidsboetiek in de stad heeft een paspop die een rolstoel gebruikt, en het zou niet zo spannend mogen zijn maar het is de eerste keer dat ik ooit een beperking zie in een etalage’’, schreef ze erbij. Wilson zit al vijf jaar in een rolstoel.

Zeldzaam

Haar tweet werd al snel duizenden keren gedeeld en vergaarde ruim 28.000 likes. Veel mensen prijzen de winkel om hun ‘inclusieve’ etalage. ,,Dit is fab! Zouden maar meer bruidswinkels dit niveau van inclusiviteit demonstreren’’, klinkt het. En: ,,Die jurk ziet er geweldig uit met de stoel. Goed om te zien dat ze tonen hoe belangrijk het is dat ze de jurken er mooi laten uitzien voor elke klant.’’



De eigenares van de bruidsboetiek zegt verrast te zijn door alle aandacht. ,,Het is mooi om zo’n positieve respons te zien, maar op een manier is het ook triest dat mensen twee keer moeten kijken. Het toont hoe zeldzaam het is om een rolstoel in een etalage te zien’’, zegt ze tegen de BBC.

Rolstoelgebruikers

Ook verschillende rolstoelgebruikers lieten van zich horen. ,,Als een recent verloofde rolstoelgebruiker bracht dit de tranen in mijn ogen’’, zegt iemand op Twitter. ,,Ik heb het zoeken naar jurken uitgesteld uit angst dat het niet zou gaan met mijn stoel [of] het niet de hele ‘say yes to the dress’-ervaring zou zijn. De inclusiviteit hier is geweldig, maar [het is] ook jammer dat ik er zo geschokt door ben.’’