Brussel: Betalen buiten eurozone goedkoper

Dat staat in een wetsvoorstel dat de Europese Commissie vanmiddag presenteerde. Wie nu van Italië 50 euro overmaakt naar Finland, betaalt daarvoor niet meer dan voor een binnenlandse betaling. Wie vanuit Bulgarije 50 euro naar Finland overschrijft, is misschien wel 24 euro aan kosten kwijt, aldus vice-Commissievoorzitter Dombrovskis. Hij schat dat de maatregel burgers en bedrijven in heel Europa per jaar een miljard aan kosten uitspaart.

De Commissie wil ook dat kosten duidelijker zichtbaar worden. Wie in een niet-euroland met een creditcard betaalt of pint, ziet vaak pas een paar dagen later dat hij kosten heeft betaald. Dat moet meteen zichtbaar zijn, aldus Dombrovskis. De Europese koepel van consumentenorganisaties Beuc juicht zijn voorstellen toe. Volgens directeur-generaal Monique Goyens betalen veel consumenten al jaren kosten zonder dat ze zich daarvan bewust zijn. ,,Handelaren en dienstverleners zetten die gewoon op de rekening zonder dat de klant het beseft. Op zijn minst zou de klant moeten weten waarvoor hij betaalt.” Consumenten op reis mogen buiten de eurozone vaak kiezen of ze in euro’s betalen of in de lokale munt. Ze kiezen dan vaak voor de euro en leggen daar ongewild op toe omdat het de duurste optie is, aldus de consumentenkoepel.