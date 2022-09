Brussel draait subsidiekraan naar Hongarije dicht: 7,5 miljard opgeschort

Persvrijheid

Vrijdag maakte de commissie al bekend met nieuwe Europese regel te komen om de persvrijheid in landen als Hongarije en Polen te waarborgen. ,,De afgelopen jaren hebben we verschillende vormen van druk op de media gezien”, zei Eurocommissaris Věra Jourová (Justitie). ,,Wij moeten duidelijke principes vastleggen: geen enkele journalist mag worden bespioneerd vanwege zijn baan en publieke media mogen niet worden gebruikt voor propaganda. Daarom stellen we voor het eerst waarborgen voor die de persvrijheid en een pluriforme pers moeten beschermen.”

In juli concludeerde de Europese Commissie in het jaarlijkse rechtsstaatrapport dat het slecht gesteld is met de grondrechten in het Oost-Europese land. Brussel is zeer kritisch over de rechtspraak in Hongarije, die verre van onafhankelijk is. Ook worden minderheidsgroepen gediscrimineerd en wacht het coronaherstelplan van de regering van premier Viktor Orban op goedkeuring om in aanmerking te komen voor een Europese miljardensubsidie.