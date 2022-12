Brussel en Boedapest leggen ruzie bij over miljarden en veto's

Wagner Groep Wagner Groep: schimmige huurlingen die het vuile werk doen voor Poetin

Vladimir Poetin’s heimelijke ‘schaduwleger’, de Wagner-groep, wordt al tijden ingezet bij de oorlog in Oekraïne. Bij een aanval op een hotel met daarin leden van de groep in Loehansk dit weekend vielen volgens een Oekraïense functionaris ‘veel doden’. Wat weten we over het Russische huurlingenleger?

