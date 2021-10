Brussel optimistisch: Beperking temperatuurstijging tot 2 graden nog mogelijk

klimaattopBeperking van de wereldwijde temperatuurstijging tot 2 graden of iets daaronder is nog steeds mogelijk. Dan moeten wel zoveel mogelijk landen het voorbeeld van Europa volgen en hun CO₂-reducties eerst snel fors omlaag brengen.

Dat zeggen EU-Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en Klimaatcommissaris Frans Timmermans aan de vooravond van Cop26, de twee weken durende jaarlijkse klimaattop van zo'n 200 landen die maandag in Glasgow begint. Europa wil er zijn hele gewicht in de schaal gooien om vooral landen met een nu nog hoge CO₂-uitstoot snel schoner te krijgen.



,,Op deze top hebben we de plicht om onze planeet voor toekomstige generaties veilig te stellen”, aldus Von der Leyen. En Timmermans: ,,Alleen door samen te werken kunnen we de toekomst van de mensheid op deze planeet veiligstellen.”

De vooruitzichten op succes zijn aanzienlijk gegroeid sinds de machtswissel in de Verenigde Staten, schatten bronnen in Brussel in. Met de vorige president en klimaatontkenner Donald Trump viel geen zaken te doen. Met zijn opvolger Biden wel, zo is de verwachting.

Publieke steun

Ook in de relatie met China heeft Europa veel geïnvesteerd. Positief is ook de snel groeiende publieke steun, die blijkt uit zowel opiniepeilingen als gesprekken met burgers op de nu al enkele maanden lopende conferentie over de toekomst van Europa.

Een feitelijk gegeven dat hoop geeft, is de beperking van de temperatuurstijging die op papier al wordt gerealiseerd. Leek de wereld in 2014 nog af te koersen op plus 4 graden, daar kan dat nu al beperkt blijven tot een nog steeds gevaarlijke 2,7 graden. Mits alle landen de beloften die ze hebben gedaan voor 100 procent nakomen.

Volledig scherm De Amercentrale in Geertruidenberg waar gestookt wordt op steenkool en biomassa. De Nederlandse uitstoot van broeikasgassen valt in 2021 waarschijnlijk hoger uit waardoor de klimaatdoelen niet gehaald gaan worden. © Rob Engelaar

Bij veel landen is er genoeg ‘ruimte’ om daar nog wat af te snoepen. ,,Dat is de grote vraag: komen er genoeg commitments om onder de 2 graden en liefst zo dicht mogelijk bij 1,5 graden te komen”, aldus Von der Leyen. De G20-top dit weekend in Rome wil ze gebruiken om het pad te effenen. ,,De twintig landen die daar rond de tafel zitten, zijn verantwoordelijk voor 80 procent van de broeikasgasemissies. We moeten nog dit decennium belangrijke reducties doorvoeren. De G20 moet een wegbereider zijn voor Glasgow.”

Methaan

Von der Leyen kondigde voor de klimaattop al meteen enkele initiatieven aan, samen met VS-president Biden. Eén daarvan is om de methaanuitstoot tegen 2030 met 30 procent te verminderen. ,,Methaan is voor het klimaat tachtig keer schadelijker dan CO₂, dus hier valt snel winst te boeken. Dit is laaghangend fruit”, aldus Von der Leyen.

Ze wil verder een nieuw fonds voor bosaanplant en trekt daar zelf al 1 miljard voor uit – ‘tropisch bos is een belangrijke bondgenoot in de strijd tegen klimaatverandering’ - en een initiatief om arme landen te helpen met versnelde uitfasering van CO₂.

Europa heeft een goede uitgangspositie om in Glasgow druk op andere landen te zetten, vinden Von der Leyen en Timmermans. Terwijl de economie door de jaren heen met 60 procent groeide, bracht Europa zijn broeikasgasemissies ten opzichte van 1990 al met 31 procent terug. En inmiddels ligt alles op tafel om die emissies in 2030 te beperken tot ‘minstens’ 55 procent, op weg naar nul uitstoot in 2050. Von der Leyen: ,,In Glasgow zal ik andere wereldleiders aansporen hetzelfde te doen: te innoveren en te investeren in een nieuwe, duurzamer groeistrategie.”

De ruim zeshonderd maatregelen uit het voorlopige Klimaatakkoord in ons land schieten waarschijnlijk tekort om de kabinetsdoelstelling van 49 procent CO₂-reductie in 2030 te halen: