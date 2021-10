Brussel wil Europese gasinkoper worden, ‘strategische reserve’ moet prijspieken tegengaan

Beide voorstellen maken deel uit van een pakket dat de Europese Commissie midden volgende week naar de lidstaten stuurt. Eurocommissaris van Economische Zaken Paolo Gentiloni lichtte vanavond in Luxemburg al een tipje van de sluier op, nadat de Franse en Spaanse minister van Financiën, Bruno Le Maire en Nadia Calvino, hun collega’s van de eurogroep met precies diezelfde twee ideeën behoorlijk hadden overvallen. De Europese Commissie dus niet, want die blijkt zelf al aan plannen voor een strategische gasreserve te werken.

Diverse landen reageerden vanmiddag positief, aldus Gentiloni, maar de precieze uitwerking vergt nog veel studie. ,,Het zijn geen makkelijke of traditionele oplossingen, en daarom moeten we er goed naar kijken.” Nog los van het gegeven dat er landen zijn die per definitie steigeren als er nationaal beleid naar Brussel dreigt te verhuizen.

Bevriezen

Volgens Le Maire, daarin bijgevallen door eurogroepvoorzitter Paschal Donohoe, zijn de enorme gasprijsstijgingen van de laatste weken ‘een reden voor grote zorg voor ons allemaal’. ,,In Frankrijk hebben we daarop gereageerd door de gasprijs te bevriezen, maar er is ook een Europees antwoord nodig.”

De strategische gasreserve dus en ontkoppeling van de stroom- en gasprijs. De huidige koppeling is ‘totaal inefficiënt’, aldus Le Maire. ,,We kunnen dat zo niet laten. We kunnen niet in het kader van ons klimaatbeleid steeds meer stroom gebruiken en dan de prijs ervan laten bepalen door die van gas.”

In zijn plannen en die van de Commissie komt er een nieuwe stroomprijs, gebaseerd op de productiekosten. In één moeite door prees Le Maire de Franse energiemix met een hoog percentage nucleair aan. ,,Die maakt ons minder afhankelijk van derden en levert geen CO2-uitstoot.” Ook zijn Spaanse collega Calvino vindt een gasreserve en gezamenlijke inkoop een prima idee: ,,Met de coronavaccins heeft dat goed gewerkt.”

Complete verrassing

Voor nogal wat eurogroepministers kwamen het Frans/Spaanse plan en gelijklopend daaraan dat van de Commissie, als een complete verrassing. Zij hadden zich voorbereid op enkel een oriënterende discussie. ,,Nu al voorstellen doen is veel te vroeg, en de problematiek veel te ingewikkeld om daar zo snel besluiten over te nemen”, aldus een diplomaat. ,,Coördinatie is het sleutelwoord”, aldus ook Gentiloni.

Daarom analyseert de Commissie momenteel de oorzaken van de dure energie, kijkt ze of die tijdelijk of permanent is en komt ze met voorstellen. Onderdeel daarvan is een opsomming van maatregelen die lidstaten zelf kunnen nemen om zonder problemen te krijgen met Europese wetgeving, de ergste prijspieken voor gezinnen en eventueel bedrijven zeker tijdelijk af te vlakken.

Tegelijkertijd waarschuwt Gentiloni voor ‘overreageren’. De inflatie van 3,4 procent vorige maand zal later dit jaar of begin volgend jaar alweer zakken, verwacht hij. ,,Er zijn zeker maatregelen nodig voor de meest kwetsbare huishoudens, maar die mogen niet strijdig zijn met ons klimaatbeleid. We moeten daar een goede balans in vinden.”

Kwetsbare burgers en bedrijven

De discussie gaat de komende dagen door. Morgen onder de ministers van Financiën van de EU-27, morgenavond tijdens een diner van de staats- en regeringsleiders in Slovenië, en marge van een top met de West-Balkan, en woensdag in een debat met het Europese Parlement. Later deze maand vallen er dan, op een formele top van EU-staats- en regeringsleiders, concrete besluiten.

De ministers bekeken vandaag de hoge energieprijzen vanuit verschillende invalshoeken: het kostenaspect voor kwetsbare burgers en bedrijven, de invloed op economie en inflatie en op het klimaatbeleid. Le Maire gaf duidelijk aan dat ook volgens hem de hoge gasprijzen alleen tijdelijk de inflatie flink aanjagen: ,,Ik zie een duidelijke link met het sterke economisch herstel.” Maar dat mag geen excuus zijn, zoals het dat voor sommige van zijn collega’s wel is, om niet in te grijpen, vindt hij. ,,Dat moeten ze dan zelf maar gaan uitleggen aan kwetsbare gezinnen die straks aan het eind van het jaar 400 tot 500 euro extra moeten betalen, of aan onze bedrijven die concurrentienadeel lijden. De status quo kan zeker niet het antwoord zijn.”

